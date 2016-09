Eredivisie wil officiële competitie voor FIFA-gamers

Redactie

29/09/16 - 19u59

De Eredivsie heeft een voorstel ingediend bij gameontwikkelaar EA Sports om een officiële competitie op te zetten voor spelers van het populaire spel FIFA. Dat heeft een woordvoerder van de overkoepelende belangenorganisatie voor Nederlandse professionele voetbalclubs gezegd tegen Numrush.

"We zijn al lange tijd bezig om eSports namens de Eredivisie te omarmen. Over de precieze invulling daarvan kan ik echter nog niets kwijt", was de reactie. "Het is een lang proces. EA is natuurlijk een grote organisatie en dus wachten nu op hun besluit. Daarom wil ik er verder nu ook niet meer over zeggen. We verwachten hier binnenkort meer over te weten en al zo snel mogelijk groen licht te krijgen."



Vorige week trok Ajax als eerste Nederlandse club met Koen Weijland een e-sporter aan. De vijfvoudig Nederlands kampioen en nummer 1 van de wereld in 2010, 2011 en 2015 speelt dit seizoen onder de vlag van Ajax op verschillende nationale en internationale FIFA-toernooien. Daarbij heeft Weijland officieel rugnummer 39 toegewezen gekregen.