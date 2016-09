Rudi Nuyens

28/09/16 - 09u47

© Dingena Mol.

Hier en daar wijst een rimpel op zijn leeftijd, maar verder oogt Simon Tahamata (60) nog zo scherp als een mes. Moet ook, want als techniektrainer bij de jeugd van Ajax moet hij met zijn voeten het voorbeeld geven. Wij zochten Tahamata op in Amsterdam voor de clash tussen Ajax en zijn ex-club Standard (1980-1984) en vonden er een gelukkig man.

Wanneer je op een doordeweekse middag het jeugdcentrum 'De Toekomst' van Ajax binnenwandelt, loop je er meteen een plejade van oud-spelers tegen het lijf. Johnny Bosman, Edwin van der Sar, Simon Tahamata, Aron Winter, Richard Witschge, Winston Bogarde: allemaal spelen ze hun rol bij de opleiding van jonge talenten. En aan het hoofd van die jeugdopleiding staat ook nog eens Dennis Bergkamp.



"Het is leuk werken tussen al die jongens, want het waren allemaal toppers", zegt Simon Tahamata. Hijzelf is techniektrainer bij de jeugd. "Ik train jonge spelertjes technisch en individueel, maar daarnaast houd ik me ook specifiek bezig met de buitenspelers. Van de voetballertjes jonger dan 8 tot die onder de 19, de hele opleiding door. Acties maken, voorzetjes geven, noem maar op."



Niet zo evident voor een man van 60. "Een techniektrainer moet de dingen kunnen tónen", zegt Tahamata. "Als je dat niet meer kan, stopt het. Maar ik speel zelf ook nog voetbal. Bij 'Lucky Ajax', een team van oud-spelers, en ook nog bij een amateurclub in de buurt. En om de twee weken hebben we een wedstrijd met de klassieke veteranen, twee keer 35 minuten. Zo blijf je wel fit. En zolang ik fit blijf, kan ik de jeugd wat bijbrengen."



