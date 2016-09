Deense spits heeft zijn entree bij Feyenoord niet gemist en daar zit deze blondine zeker voor iets tussen

Door: redactie

27/09/16 - 11u42

Als het op het veld minder gaat, kan Jorgensen altijd terugvallen op zijn Theresa. © kos.

Zomeraanwinst Nicolai Jørgensen doet bij Feyenoord waar hij de afgelopen jaren bij FC Kopenhagen garant voor stond: goals maken. De grote Deen trof al vijf keer raak in de competitie - enkel Genk-flop Enes Ünal doet voorlopig beter - en hielp zijn team zo aan zeven opeenvolgende zeges en de bijbehorende leidersplaats. Maar behalve op het veld, heeft de spits ook ernaast zijn zaakjes wel op het droge.

Jørgensen vormt sinds 2013 immers een stel met de ravissante Deense blondine Theresa Kofoed. De international leerde Kofoed kennen toen hij bij FC Kopenhagen - de tegenstander van Club Brugge vanavond in de Champions League - speelde. De Deense fungeerde er als cheerleader en in het Parkenstadion sloeg de vonk over. Inmiddels wordt ze beschouwd als de meest sexy voetbalvrouw van Denemarken en wie zijn wij om dat tegen te spreken...