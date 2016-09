Ryan Babel traint mee met de reserven van Ajax

Door: redactie

Ryan Babel is na een mislukt avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten terug in Nederland. De 29-jarige aanvaller traint vanaf morgen mee met Jong Ajax, zo meldden de Amsterdammers vandaag. Babel is transfervrij en wil op De Toekomst zijn conditie op peil houden in afwachting van een nieuwe club.