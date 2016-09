Mag Feyenoord dromen van titel? Met 15 op 15 zijn Kuyt en co alvast sterk begonnen

Door: Glenn Bogaert

Van 1999 is het geleden dat Feyenoord nog eens een titel mocht vieren in Nederland en de supporters snakken dan ook naar de verlossing. En dit jaar zou het weleens kunnen lukken voor de Rotterdamse traditieclub want met een 15 op 15 is het seizoen voortreffelijk begonnen. Ook ADO Den Haag vormde geen euvel voor aanvoerder Dirk Kuyt en de zijnen, 3-1 werd het in een andermaal sfeervolle Kuip.