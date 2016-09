Derrick Tshimanga tekent eenjarig contract bij Willem II

Door: redactie

5/09/16 - 21u48 Bron: Belga

Derrick Katuku Tshimanga heeft vandaag een contract voor één seizoen getekend bij Willem II. Dat deelt de Nederlandse ereklasser op zijn website mee. De 27-jarige Belgische verdediger komt transfervrij over van Racing Genk. Daar kreeg hij deze zomer geen contractverlenging.

In januari 2012 betaalde Genk nog 2,5 miljoen euro om de in Kinshasa geboren linksachter los te weken bij zijn jeugdclub Lokeren. Bij Lokeren debuteerde hij in het seizoen 2008-2009 in het eerste elftal. Eén keer was hij Rode Duivel. In 2011 speelde hij de laatste vijf minuten van een oefeninterland tegen Slovenië.



"Toen Willem II mij benaderde, was ik enthousiast. Na met de manager en de trainer gesproken te hebben, was ik overtuigd", reageerde Tshimanga op de website van zijn nieuwe werkgever. "Dat het Nederlandse voetbal aanvallend ingesteld is, hielp bij mijn keuze, dat past namelijk goed bij me. Ik ben een aanvallend ingestelde linksback, die ervan houdt om op te komen en een voorzet af te leveren. Maar uiteraard zijn mijn defensieve taken mijn belangrijkste taken."



In Tilburg wordt Tshimanga een ploegmaat van verdediger Dries Wuytens, middenvelder Funso Ojo en spits Jordy Croux. Die laatste lag tot 2015 ook bij Genk onder contract.