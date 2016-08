Een kink in de kabel? Vingertje van clubicoon Dirk Kuyt gaat flink over de tongen in Nederland

Door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 15u20 Bron: De Telegraaf

Met 12 op 12 is Feyenoord perfect uit de startblokken geschoten in de Nederlandse Eredivisie. Gaat de Rotterdamse volksclub dit seizoen nog eens meedoen voor de hoofdprijs? Het is nog vroeg om dat te zeggen, maar in tegenstelling tot de voorbije jaren geen beroering in De Kuip. Of toch wel?

© photo news. © anp.

Een markant beeld uit de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior is hét gespreksonderwerp bij de fans van rood-wit en bij uitbreiding in voetbalminnend Nederland. Vlak voor rust wiste publiekslieveling en clubicoon Dirk Kuyt de 0-1 van Stanley Elbers uit. Tijdens zijn viering legde de 36-jarige blonde spits zijn vingertje op de mond. Een duidelijke boodschap voor de eigen aanhang, die de voorbije weken niet mals was voor ex-international Kuyt. Die had dit seizoen immers nog niet gescoord en dat zijn ze daar niet van hem gewend.



Vingertje = ontlading

Maar zie, afgelopen zaterdag veegde de ex-speler van Liverpool de nul vakkundig van het bord. Hij scoorde overigens niet één, maar meteen twee keer en plaveide zo de weg naar een vlotte 1-4 zege en een perfect rapport voor Feyenoord. En het kan niet op want de tweeklapper van Kuyt kwam er nota bene in zijn 600ste wedstrijd. In de Nederlandse pers gaat het echter toch eerder over dat 'vingertje' en oud-speler van Feyenoord John de Wolf zegt daar het volgende over: "Wanneer je het over Dirk Kuyt hebt, denk je aan goals. Die had hij dit seizoen nog niet gemaakt en dat gaat toch vreten aan een spits. Je zag de ontlading bij zijn eerste doelpunt waarbij hij het vingertje voor zijn mond hield. Ik had het zelf niet gedaan, maar kan het wel begrijpen. De kritiek op Kuyt is eigenlijk typisch Nederlands. De ene week ben je de held en de andere week kun je er niets meer van."