Falcao alwéér de grote man in ruime zege Monaco (zo ziet ook bankzitter Tielemans)

22/09/17 - 22u58

11 goals in zeven matchen. Dankzij Radamel Falcao is het vertrek van Kylian Mbappé een stuk minder pijnlijk dan verwacht. De 31-jarige Colombiaan is furieus aan het seizoen begonnen en had ook vanavond een stevig aandeel in de zege van zijn team. Monaco won met 0-4 in Lille, 'El Tigre' deed de netten twee keer trillen.