Een nieuwe discussie met Cavani zal er morgen alvast niet zijn: Neymar ontbreekt in selectie PSG

Manu Henry

22/09/17 - 16u17 Bron: l'équipe.fr

PSG kan morgen op verplaatsing bij Montpellier (17u) geen beroep doen op Braziliaans godenkind Neymar. De aanvaller ondervindt te veel hinder van een lichte voetblessure en ontbreekt in de selectie van de Parijzenaars.

Cavani (l) naast Neymar © afp. Ook Angel Di Maria is er niet bij in Montpellier © photo news.

Vorig weekend ging Neymar nog in de clinch met ploegmaat Edinson Cavani in het treffen met Lyon. De twee kemphanen raakten het maar niet eens wie een stilstaande fase (eerst een vrijschop, even later een strafschop) voor zijn rekening mocht nemen. Het zorgde voor flink wat tumult.



Geen risico

Het mag in elk geval duidelijk zijn dat coach Unai Emery geen risico wil nemen met zijn sterspeler met het oog op de kraker woensdag tegen Bayern in de Champions League. Naast Neymar zullen ook Angel Di Maria en Javier Pastore niet in actie komen morgen in het Stade de la Mosson. Ook zij zijn geblesseerd.



PSG pronkt na zes speeldagen in de Franse Ligue 1 nog steeds met het maximum van de punten. Eerste achtervolger Monaco, dat vanavond al de verplaatsing naar Lille maakt, volgt op drie punten.