Youri Tielemans met Monaco vlot voorbij Straatsburg

Door: redactie

16/09/17 - 20u08 Bron: Belga

© photo news.

AS Monaco heeft Straatsburg op de zesde speeldag van de Franse Ligue 1 vlot opzijgezet. In het prinsdom wonnen de Monegasken met 3-0. Rode Duivel Youri Tielemans maakte de wedstrijd vol bij de thuisploeg.

Rony Lopes opende op slag van rust de score voor Monaco. Met twee treffers legde Radamel Falcao (51. en 67.) de 3-0 eindstand vast. De herboren Colombiaanse spits is met negen goals in zes wedstrijden de nieuwe topschutter in de Ligue 1. Falcao gaf ook de assist voor het openingsdoelpunt.



In de stand komt Monaco met 15 punten op gelijke hoogte van PSG, dat morgen wel nog Olympique Lyon ontvangt. Straatsburg staat met 4 punten op de negentiende en voorlaatste plaats.



Rapid Wenen en Altach, de killer van AA Gent in de Europa League, deelden op de achtste speeldag in de Oostenrijkse Bundesliga de punten. In Altach bleef het 2-2. Boli Bolingoli-Mbombo zag bij Rapid zijn ploegmaat Lucas Galvao in de 90e minuut de gelijkmaker scoren. De Belgische rechtsachter speelde de hele wedstrijd. Rapid Wenen bezet met 10 punten de zevende plaats, Altach is vijfde.



Het bekerverhaal van het Zwitserse Sion is verrassend geëindigd in de tweede ronde. Sion liep op het veld van derdeklasser Stade Lausanne-Ouchy tegen een 2-1 nederlaag aan. De heropgeviste Ilombe Mboyo zette iets voorbij het uur wel de 0-1 op het scorebord, maar de thuisploeg sleepte alsnog verlengingen uit de brand. Daarin scoorde Lausanne-Ouchy in de slotminuten. Vorig seizoen schopte Sion het nog tot de finales.