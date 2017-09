Meunier: "Hazard op z'n best behoort tot top vijf van de wereld. Zou een fantastische transfer zijn mocht hij naar PSG komen"

Niels Poissonnier in Frankrijk

16/09/17 - 08u40

Paris Saint-Germain. Waar de beau monde van het Europese voetbal steeds talrijker neerstrijkt. Waar er niet op 100 miljoen euro meer of minder wordt gekeken. En waar Thomas Meunier (26) doodleuk deel uitmaakt van het ongeziene circus rond Neymar en Kylian Mbappé.

Rêvons plus grand, de slogan van PSG, wat betekent dat voor jou? "Van Brugge naar Parijs, dát is toch 'rêvons plus grand'? (lacht) Een carrière bij Club Brugge is al magnifiek, maar als je dan nog naar een grotere club kan... PSG was een droom. Ik wil hier zo lang mogelijk blijven. Zeker gezien de evolutie van deze club. Van het nieuwe PSG verwacht je meer dan alleen de titel en de beker. Onze ambitie is de Champions League winnen. En waarom nadien niet het WK voor clubs?" Lees ook Forfaitzege PSG: Neymar, Mbappé en Cavani aan kanon



Voel je sinds de komst van Neymar meer druk? "Ik voel er net minder. Het is nu gemakkelijker om wedstrijden te winnen, want de ploeg is dit seizoen monstrueux, schrikwekkend - nog meer dan vorig jaar. De tegenstander is al vóór de match geïntimideerd. 't Is een psychologische reflex. Wie vorig seizoen tegen Barça speelde en daar Messi, Suárez en Neymar zag staan, besefte al: 'Dit wordt lastig'. (grijnst) Het zal dit jaar niet anders zijn voor wie tegen PSG moet. Mbappé, Cavani en Neymar!"

Was je geïntimideerd toen Neymar de eerste keer de kleedkamer binnenstapte? "Helemaal niet. Dat kwam ook door zijn manier waarop; in training, met een pet op, iedereen goeiendag zeggend. Je zag meteen zijn karakter: eenvoudig en goedlachs. Was Neymar kil binnengekomen, dan zou je je afvragen hoe hij is. Kijk, Neymar is Zlatan (Ibrahimovic, red.) niet, hé. Blijkbaar sloeg de sfeer meteen om toen hij hier in de kleedkamer kwam. Onbewust gedroegen sommigen zich anders. Zlatan is een geboren chef, Neymar een jonge, buitengewone speler die zich graag amuseert; grappen uithalen, muziek opleggen, dansen. De mensen beschouwen hem als een supertalentvolle showman, niet als een leider die zegt wat de anderen moeten doen. Die rol is voor Thiago Silva en Thiago Motta."

Beschouwen ze je hier ook wat als een ster? (glimlacht) "Ik weet heel goed wie hier de sterren zijn en wie niet. Ik ben bekend omdat ik bij PSG speel, maar ik ben géén ster. Neymar en zo wel. Op tv gaat het constant over hen. Zij zijn de uithangborden, terwijl ik nog altijd boodschappen kan gaan doen in de Carrefour. (grijnst) In de fanshop hangen trouwens alleen shirts van Neymar en Mbappé. Als je eentje van Meunier wil, kunnen ze dat maken, hoor. Misschien krijg je zelfs korting. (hilariteit) Ach, een verdediger is niet zo interessant, hé. Ik zou evenmin een shirt kopen van Thiago Silva, ook al is hij een fantastische verdediger."

Als je Neymar zo bezig ziet op training, is het verschil met Eden Hazard dan nog groot? "Voor mij niet. Eden is doorheen de jaren wel eenvoudiger gaan voetballen. Zijn techniek en zijn vista heeft hij nog steeds, maar hij denkt nu nog meer aan het collectief. Vroeger was Eden heel balverliefd, een beetje zoals Neymar. Die daagt graag zijn tegenstander uit, om dan een kans te creëren. Neymar denkt vooral individueel, pas nadien aan het collectief. (fijntjes) Eden mag trouwens meteen naar PSG komen. Zonder discussie. Het zou een fantastische transfer zijn."