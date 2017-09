Oeps, foutje! Franse eersteklasser schrijft clubnaam schromelijk verkeerd op officiële truitjes

GVS

Montpellier mag de blunder van de week op haar naam schrijven. De Franse eersteklasser speelt al enige tijd in haar nieuw seizoenskit, maar een opmerkzame supporter ontdekte pas gisteren een kemel van formaat. Op sommige tenuetjes krijgt de Zuid-Franse stad namelijk slechts één 'l' toebedeeld. "Montpelier", dus...

Vier speeldagen ver in Ligue 1 en duizenden supporters die in het stadion reeds met het nieuwe truitje pronkten, maar het was pas gisteren dat de blunder aan het licht kwam. AllezPaillade, een niet-officieel fankanaal van Montpellier HSC - verspreidde het nieuws dat de kampioen van het seizoen 2011/2012 op haar logo een tweede 'l' was vergeten. Niet "Montpellier", wel "Montpelier" paradeerde op het embleem.



Een behoorlijke misser, wetende dat al duizenden stuks in heel Frankrijk over de toonbank gingen en ook de officiële onlinewebshop reeds een heleboel exemplaren had verkocht. Meteen regende het dan ook reacties van fans die een kijkje gingen nemen op hun exemplaar en nu ook de fout opmerkten. Bovendien wordt her en der beweerd dat zelfs enkele spelers de jammerlijke truitjes hadden gedragen, al is niet meteen duidelijk bij welke wedstrijd of ter welke gelegenheid.



Logoleverancier

De club was er op haar sociale mediakanalen als de kippen bij om een woordje uitleg te verschaffen, maar kon niet anders dan de pijnlijke fout toe te geven. Al legt de Franse club de misser bij de drukkerij die speciaal voor de productie van het embleem is aangeduid: "Montpellier HSC is slachtoffer geweest van een fout in het embleem van een reeks truitjes", aldus de club in een officieel communiqué. "De logoleverancier heeft twee series vervaardigd, waarbij bij één serie iets is foutgelopen. Wie zo een truitje heeft aangekocht kan onmiddellijk zijn of haar tenue omwisselen in een correct exemplaar of zijn of haar geld terugvorderen", verklaart de club.



Of ook de spelers met een fout logo speelden, rept de werkgever van landgenoot Isaac Mbenza met geen woord over. En hoe het komt dat men wekenlang zelf de vergissing niet opmerkte, wordt eveneens in het midden gelaten.