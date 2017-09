Pelé: "Naar PSG trekken was de allerbeste keuze die Neymar kon maken"

Bewerkt door: XC

Pelé snapt de kritiek aan het adres van Neymar niet na zijn recordtransfer naar Paris Saint-Germain. "Naar PSG trekken was de allerbeste keuze die Neymar kon maken, bij Barcelona zou hij toch steeds vergeleken worden met Messi", verklaarde de 76-jarige voetballegende.

"Bij PSG krijgt hij de kans om de grote ster te zijn", vertelde Pelé aan de website Goal.com. "Neymar krijgt nu alle druk op zijn schouders, maar hij gaat zonder twijfel een grote toekomst tegemoet. Hij heeft net als mij een Santos-verleden, en ik hoop dat hij dezelfde mooie carrière als mij kan uitbouwen."



Maar niet iedereen begrijpt de overgang van Neymar naar Parijs. "Naar wat ik hoor en lees, voelt hij zich in zijn sas bij PSG", vertelde Romario, ex-verdette van het Braziliaanse voetbal, vorige week in de Spaanse krant El Pais. "Maar ik weet dat hij de beste voetballer ter wereld wil worden, en vraag me af of dat bij zijn nieuwe club zal lukken. Ik denk dat het moeilijker is bij PSG dan bij Barça."



Neymar ruilde afgelopen transferperiode Barcelona voor PSG. Met de overgang naar de club uit Parijs was 222 miljoen euro gemoeid. De 25-jarige Braziliaan werd hiermee met voorsprong de duurste speler uit de voetbalgeschiedenis.