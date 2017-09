"Neymar heeft van de duikplank geplast: dat kunnen we niet laten passeren"

Kristof Terreur

6/09/17 - 12u46 Bron: HLNinEngeland

© photo news.

De miljoenentransfers blijven beroeren. Terwijl PSG triomfantelijk Kylian Mbappé voorstelde, haalde de Spaanse Ligavoorzitter Javier Tebas andermaal keihard uit naar de Europese elite. Hij deed dat in Manchester, op de Soccerex-conferentie: "Clubs als PSG en Man City zijn betrapt op urineren in het zwembad. Neymar is op de duikplank geklommen en heeft naar beneden geplast. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren."

Ondertussen blijven de Spanjaarden wild om zich heen schoppen. Gisteren was het de beurt aan voorzitter Bartomeu om PSG en City onder vuur te nemen. Hij deed dat in een exclusief interview met Sport: "Er moet iets aan gedaan worden. Geld, dat niet afkomstig is uit het voetbal, wordt in de industrie gepompt. Door Qatar, maar ook door Abu Dhabi. Twee landen die een club in handen hebben. Als Bayern München, Real Madrid of Arsenal een speler van je koopt, weet je dat het geld uit onze wereld afkomstig is. Die twee clubs (City en PSG) verzieken de markt." Vandaag deed Javier Tebas daar op Soccerex nog een schepje bovenop. "Na mijn oproep tegen Man City hebben hun advocaten contact met mij opgezocht", zei hij. "Maar ik zeg jullie: de UEFA en de Europese Unie moet een onderzoek starten. Sommige clubs hebben een concurrentievoordeel op de anderen met geld dat niet afkomstig is van de club zelf. PSG en Man City maken daar nu handig gebruik van, vroeger was het Chelsea. PSG haalt meer commerciële inkomsten binnen dan Mancester United. Dat is onmogelijk. Het is financiële doping. Als United Neymar had gekocht, dan hadden we niet op barricades gesprongen. Manchester City gaf meer dan een miljard uit aan transfers sinds de overname, PSG bijna 950 miljoen. Als we deze praktijken niet snel aan banden leggen, dreigt er anarchie. Deze clubs lachen met het systeem. Ze zijn betrapt op urineren in het zwembad. Neymar is op de duikplank geklommen en heeft naar beneden geplast. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren. In het verleden is mijn gelijk een aantal keer bewezen. Ik nam Platini en Blatter ook op de korrel. Waar zijn ze nu? Had ik geen gelijk."