Isaac Mbenza pakt punt met Montpellier, Yassine El Ghanassy wint bij debuut voor Nantes

Montpellier is op de derde speeldag van de Franse Ligue 1 niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen Strasbourg. Daarnaast nam een tienkoppig Nantes de scalp van Troyes: 0-1.

Saadi (24.) bracht Strasbourg op voorsprong, maar Congré (72.) hing de bordjes diep in de tweede helft op gelijke hoogte. Bij Montpellier werd Isaac Mbenza in het slot naar de kant gehaald.



Na een laat doelpunt van Sala (81.) won Nantes met het kleinste verschil bij Troyes. Een stunt, want de bezoekers moesten op het halfuur met tien voort na rood voor Awaziem. Bij Nantes maakte Yassine El Ghanassy, pas overgekomen van KV Oostende, zijn debuut met een invalbeurt twee minuten voor tijd.



In de stand staan Montpellier (4 punten) en Nantes (3 punten) in de middenmoot.