Falcao verlost Monaco in slot, Tielemans alweer invaller

Door: redactie

18/08/17 - 22u52 Bron: Belga

Radamel Falcao (r) was alweer van goudwaarde voor Monaco © photo news.

Youri Tielemans heeft op de derde speeldag in Frankrijk een derde invalbeurt op drie speeldagen gemaakt voor AS Monaco. Hij mocht in minuut 91 nog even opdraven in en tegen Metz, dat met 0-1 opzij werd gezet.