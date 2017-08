Guillaume wint met Angers van Amiens, Peeters (Caen) en Mbenza (Montpellier) verliezen

Door: redactie

12/08/17 - 23u48

Baptiste Guillaume scoorde vorige week nog, maar moest vandaag op de bank beginnen bij Angers © photo news.

De Belgen in de Ligue 1 hebben vanavond wisselend succes gekend op de tweede speeldag van de Franse voetbalcompetitie. Baptiste Guillaume won als invaller met Angers met 0-2 op bezoek bij Amiens, terwijl Stef Peeters en Isaac Mbenza hun wedstrijd met respectievelijk Caen en Montpellier verloren.

Baptiste Guillaume kreeg bij Angers geen basisplaats ondanks zijn doelpunt op de openingsspeeldag tegen Bordeaux, dat Angers meteen een punt opleverde. Angers had Guillaume echter niet nodig om doelpunten te maken in de uitwedstrijd op Amiens en won met 0-2 via doelpunten van Enzo Crivelli (27.) en Thomas Mangani (56.). Guillaume mocht invallen na 68 minuten en pakte al een minuut later een gele kaart.



Bij Caen zat Stef Peeters net als vorige week opnieuw op de bank. Saint-Etienne kwam op bezoek bij Caen op voorsprong in de 67e minuut via Romain Hamouma na een pijlsnelle counter. Caen hoopte met de inbreng van Peeters in de 72e minuut op wat meer creativiteit, maar de 0-1 bleef op het bord staan.



Isaac Mbenza werd vorige week verkozen in het 'Elftal van de week' van sportkrant L'Equipe op de openingsspeeldag van de Franse Ligue 1 en stond ook op bezoek bij Toulouse opnieuw in de basis bij Montpellier. Op slag van rust was het Toulouse dat op voorsprong kwam via een strafschop van Jimmy Durmaz (43.), meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd.