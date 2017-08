'Bad boy' Balotelli doet zijn naam eer aan: nieuwe snelheidsovertreding

Door: redactie

Mario Balotelli heeft aan het stuur van een Ferrari een snelheidsovertreding begaan op een autosnelweg nabij het Italiaanse Padua. Dat heeft de wegpolitie vandaag bekendgemaakt.

De wegpolitie van Vicenza kreeg zaterdagnamiddag een Ferrari en een Lamborghini in het vizier. Die scheurden aan grote snelheid over de A4 in de richting van Venetië, zo bericht de krant Il Giornale di Vincenza. Volgens de politie reden beide wagens enkele tientallen km/u sneller dan de toegelaten 130 km/u. Balotelli bevond zich in de Ferrari, een vriend van de vedette van Nice zat achter het stuur van de Lamborghini.



Het was lang niet de eerste snelheidsovertreding van Balotelli. De Italiaanse bad boy verloor in 2011 10 punten op zijn rijbewijs (het Italiaanse rijbewijs telt 20 punten). In 2012 en 2013 werd hij dan weer 18 keer beboet wegens overdreven snelheid, doorgaans op de A4.



In tegenstelling tot het verleden bood 'Super Mario' deze keer kalm zijn excuses aan, aldus de politie. Net als zijn vriend mocht hij opnieuw vertrekken met de wagen, na het betalen van een boete en het inleveren van vijf punten.