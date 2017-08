Isaac Mbenza opgenomen in Elftal van de Week in L'Équipe

Bewerkt door: MH

7/08/17 - 10u23 Bron: Belga

Isaac Mbenza is opgenomen in het Elftal van de Week van L'Équipe, zo maakte de Franse sportkrant vandaag bekend.

De 21-jarige in Frankrijk geboren Belgische winger van Montpellier leverde in de competitiewedstrijd van de eerste speeldag in de Ligue 1 elf voorzetten af en had zo een belangrijk aandeel in de 1-0 zege tegen het Caen van Stef Peeters.



Mbenza werd vorige winter van Standard Luik naar Montpellier getransfereerd en dwong er vrij snel zijn plaats in het eerste elftal af. In de terugronde van vorig seizoen kwam hij er in zestien competitiewedstrijden tot drie doelpunten en een assist.