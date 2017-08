Wesley Sneijder op weg naar Nice

Door: redactie

6/08/17

© anp.

Wesley Sneijder staat voor een vervolg van zijn loopbaan bij OGC Nice. De recordinternational van Oranje is vandaag aangekomen in de Zuid-Franse stad om zijn transfer af te ronden.

De 33-jarige Nederlander werd op het vliegveld opgewacht door enthousiaste fans van de nummer drie van vorig seizoen in Frankrijk. Hij zit zonder club sinds zijn vertrek bij Galatasaray deze zomer. De spelmaker wil zo snel mogelijk bij een ploeg aan de slag omdat het Nederlands elftal eind deze maand al tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie voetbalt.



Nice schakelde woensdag Ajax uit in de derde voorronde van de Champions League. Na een 1-1 voor eigen publiek speelde de ploeg met 2-2 gelijk in de ArenA. In de play-offs wacht er met het Napoli van Dries Mertens de Franse club een zware dobber.