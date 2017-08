Stef Peeters kan niet vieren bij debuutmatch met Caen

BB

Stef Peeters was vorig jaar de draaischijf bij STVV. © photo news.

Montpellier heeft zijn eerste competitieduel in de Franse Ligue 1 tegen Caen gewonnen met 1-0. Camara zorgde voor het enige doelpunt van de match. Stef Peeters, die in de 70e minuut werd ingebracht, maakte voor de bezoekers zijn debuut in een officiële wedstrijd.



De 25-jarige Peeters, die vorig seizoen de meeste assists in de Jupiler Pro League achter zijn naam kreeg, kwam over van STVV. Bij Montpellier speelde Isaac Mbenza (ex-Standard) de hele wedstrijd.