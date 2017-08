Neymar hartelijk ontvangen in het Parc des Princes: "Ik wil trofeeën winnen"

Door: redactie

5/08/17 - 17u23 Bron: Belga

© ap.

video Voetbalster Neymar is zaterdag in het Parc des Princes voorgesteld aan de supporters van zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. "Parijs is magisch, ik ben hier gelukkig", zei de Braziliaanse aanvaller van 222 miljoen euro voor 45.000 toeschouwers.