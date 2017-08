Komst Neymar kan Franse fiscus 25 miljoen euro per jaar opleveren

Door: redactie

5/08/17

De komst van Neymar naar Paris-Saint-Germain (PSG) is niet alleen goed nieuws voor de supporters van de Franse voetbalclub, maar ook voor de Franse overheid. Die zou zo'n 25 miljoen euro per jaar kunnen verdienen aan de komst van de Braziliaan, bericht de Franse zender BFMtv op basis van enkele experts.

Neymar is weliswaar geen gewone belastingplichtige. De berekening gaat ook enkel op als zijn entourage geen gesofisticeerde fiscale constructie opzet. De werkgeversbijdragen voor Neymar zouden zo'n 10,1 miljoen euro per jaar bedragen, aldus financieel expert Delcourt aan de Franse zender, en de sociale lasten op het loon nog eens 2,9 miljoen euro.



Neymar zou zelf 30 miljoen euro netto verdienen, waarop hij dus ook 11,9 miljoen euro inkomstenbelasting zou moeten betalen. Het zal echter PSG zijn die die som op zich neemt. Als buitenlander zou de Braziliaanse voetballer wel ontsnappen aan de solidariteitstaks voor vermogenden, maar op de goederen die hij in Frankrijk verwerft, wordt hij wel belast.



De Franse fiscus kan tot slot nog profiteren van BTW-inkomsten op bijvoorbeeld de verkoop van truitjes van Neymar. Per truitje gaat het om 20 procent, dus op een totaal van 100.000 truitjes betekent dat 2,8 miljoen euro voor de staatskas. En die BTW-inkomsten gelden voor alles wat de Braziliaanse voetballer in Frankrijk koopt.



Het contract van Neymar loopt vijf jaar: de totale inkomsten voor de Franse staat zouden dus minstens 125 miljoen euro bedragen.