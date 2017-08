Invaller Tielemans wint met Monaco felbeladen opener van de Ligue 1 tegen Toulouse

TL

4/08/17 - 22u41

© photo news.

AS Monaco heeft vrijdag zijn seizoen geopend met een nipte overwinning. Op de eerste speeldag van de Franse Ligue 1 boekten de Monegasken in het Stade Louis II een 3-2 overwinning tegen Toulouse. Youri Tielemans maakte zijn competitiedebuut voor de landskampioen en mocht de slotminuten volmaken.

Monaco, dat vorige week de Franse Supercup aan rivaal PSG moest laten, had het in eigen stadion niet onder de markt tegen Toulouse. Jemerson (28.) moest de openingstreffer van Machach (6.) uitwissen. Na de pauze klommen de bezoekers uit Zuid-Frankrijk opnieuw op voorsprong via Delort (53.), maar Radamel Falcao (58.) en Kamil Glik (70.) hielden beiden met een kopbaldoelpunt de drie punten thuis.



Youri Tielemans kwam in de 87e minuut tussen de lijnen voor de Colombiaanse doelpuntenmaker Falcao. De Rode Duivel kwam tijdens de zomermercato voor 25 miljoen euro over van RSC Anderlecht.