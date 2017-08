Vergeet Neymar: deze vijf spelers moet u komend seizoen in de gaten houden in de Ligue 1

Door: Thomas Lissens

4/08/17 - 20u02

© PHOTO NEWS.

Vanavond trapt landskampioen Monaco op eigen veld tegen Toulouse een nieuw seizoen in de Ligue 1 op gang. Youri Tielemans en zijn ploegmaats verdedigen hun titel tegen onder meer een fel versterkt Paris Saint-Germain, maar de Franse eerste klasse is natuurlijk veel meer dan het sterrenensemble van de club uit de hoofdstad. Wij selecteerden vijf interessante spelers die komend seizoen in actie zullen komen in de Franse topklasse en L'Equipe en El País-journalist Damien Lemaître legt uit waarom ze wel of niet kunnen uitgroeien tot absolute uitblinkers.

1. Thiago Maia - Braziliaan - 20 jaar - Lille OSC © photo news. © reuters. © photo news. Er waait dit seizoen een nieuwe wind door het Stade Pierre Mauroy, het indrukwekkende stadion van Lille OSC. Sinds januari zwaait de steenrijke Luxemburgse zakenman Gérard Lopez er de plak en die wil de teleurstellende elfde plaats van vorig seizoen zo snel mogelijk uitwissen. Lopez stelde niemand minder dan de Argentijnse legende Marcelo Bielsa aan als trainer en hij gaf de verantwoordelijkheid voor de transfers door aan de Portugees Luis Campos, ex-sportdirecteur van onder meer Real Madrid (onder José Mourinho).



En Campos maakte zijn reputatie waar in het noorden van Frankrijk. 'Les Dogues' zochten een vervanger voor clubmonument Rio Mavuba (vertrokken naar Sparta Praag) en daarvoor mikte Campos hoog. De Portugees wilde de felbegeerde Braziliaanse middenvelder Thiago Maia weghalen bij Santos, maar hij was lang niet de enige. Maia's naam stond in hoofdletters in het notitieboekje van flink wat Europese topscouts, maar toch kon Lille hem overtuigen. Lille legde een voor de club atypisch hoge som van 14 miljoen euro op tafel en het snoepte de 20-jarige Braziliaan zo weg voor de neus van onder meer PSG.



"Het zegt veel over de ambities van Lille dat ze iemand als Maia hebben kunnen halen", zegt Damien Lemaître. "Hij is een centrale middenvelder die echt wel over de capaciteiten beschikt om het te maken bij een Europese topclub. Hij tekende vorige week voor Lille en speelde al één oefenmatch tegen Rennes. Daar liet hij zien dat hij het spel goed leest en vooral techisch onderlegd is. Hij is bovendien ook redelijk stevig gebouwd, wat toch wel nodig is om je mannetje te kunnen staan in een fysieke competitie als de Ligue 1." Lees ook Een assist, indrukwekkende statistieken en lof van overal voor Youri Tielemans

Tielemans meteen goed voor splijtende assist in eerste officiële wedstrijd

Antwerp vs. Anderlecht ofte de "linksbuiten van 30 miljoen" tegen de teruggekeerde verloren zoon



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

2. Vincent Koziello - Fransman - 21 jaar - OGC Nice © photo news. © photo news. © photo news. OGC Nice staat voor de lastige taak om het boerenjaar van vorig seizoen te evenaren. Maar alle elementen zijn wel aanwezig om dat te doen. Mario Balotelli kon transfervrij worden overgenomen van Liverpool, ook andere sterhouders als Alassane Pléa bleven aan boord en vooral: succestrainer Lucien Favre koos ervoor om nog wat van het leven aan de Côte d'Azur te genieten.



Nice maakte vorig jaar indruk met zijn opvallende tactiek, meermaals bestempeld als de Favre-code. Les Aiglons (de jonge arenden, red.) speelden vooral in een 3-5-1-1-formatie, probeerden een compact blok te houden en mee te bewegen met de bal. Maar anders dan je zou verwachten speculeerde Nice niet op de counter, maar de manschappen van Favre wachtten op het moment om Pléa of Balotelli met een gerichte lange haal alleen voor doel te kunnen zetten. Een geslaagd recept.



"Eén van de belangrijkste schakels in die verfrissende tactiek was Vincent Koziello. Hij ziet eruit als een jongetje van een jaar of 14 dat nog door zijn moeder moet worden afgehaald van school, maar in het systeem van Favre is hij enorm belangrijk", aldus Lemaître. "Hij heeft een prima pass in huis, is perfect tweevoetig en loopt bovendien slim tussen de lijnen. Daardoor speelt het hem geen parten dat hij 'maar' 1m68 groot is."

3. Mariano Díaz - Spanjaard/Dominicaan - 24 jaar - Olympique Lyon © getty. © getty. © ap. Olympique Lyon verkocht met Corentin Tolisso (Bayern München, 41,5 miljoen euro) en Alexandre Lacazette (Arsenal, 53 miljoen euro) deze zomer twee absolute sterkhouders. De twee Fransen groeiden door uit de gerenommeerde jeugdopleiding van l'OL en met Myziane Maolida staat er alweer een toptalent op de deur te bonken.



Maar een vervanger voor Lacazette was er voorlopig in eigen rangen blijikbaar nog niet te vinden. De goaltjesdief, die vorig seizoen 28 keer raak trof in de Ligue 1, werd immers vervangen door twee nieuwe aanvallers: de Burkinees Bertrand Traoré en de Dominicaanse Spanjaard Mariano Díaz, een jeugdproduct van Real Madrid.



"De transfer van Díaz is een stevige gok van Lyon", aldus Lemaître. "Zinedine Zidane is een fan van hem en hij hevelde Díaz ook over van Real Madrid Castilla naar de grote jongens, maar in de Spaanse hoofdstad was de concurrentie moordend. Op zijn 24ste heeft hij ervoor gekozen om een stapje terug te zetten. Díaz heeft nog niet veel wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld, maar volgens mij wel alles om het te maken. Hij is technisch sterk, een echte opportunist en weet de goal echt wel staan. Het wordt wel afwachten hoe hij zich aanpast aan het fysieke voetbal in Frankrijk."

4. Youri Tielemans - Belg - 20 jaar - AS Monaco © photo news. © photo news. © AFP. Bij landskampioen Monaco wordt het natuurlijk uitkijken naar de prestaties van Rode Duivel Youri Tielemans. De Monegasken zagen met Bernardo Silva (Man. City), Tiemoué Bakayoko (Chelsea) en Benjamin Mendy (Man. City) drie absolute sterkhouders naar Engeland vertrekken en als vervangers werden vooral jonge wolven aangetrokken.



Van Barça-jeugdproduct Jordi Mboula en de Nederlandse verdediger Terence Kongolo wordt in het Prinsdom veel verwacht, maar dé topaankoop was toch Tielemans. De Brusselaar werd voor 25 miljoen euro overgenomen van Anderlecht en maakte al indruk op de fans tijdens de voorbereiding en de Supercup tegen PSG.



"Vanaf Tielemans' eerste balcontact zag je gewoon dat hij verschrikkelijk goed kan voetballen", zegt Lemaître. "Ik verwacht dat hij een sleutelfiguur wordt in het Monaco onder Leonardo Jardim. De Portugees zal aan zijn geliefkoosde 4-4-2 blijven vasthouden en Tielemans wordt één van de centrale middenvelders. Monaco zal net als vorig seizoen blijven teren op de tegenaanval en met de snelheid van Kylian Mbappé en de listige steekpassjes van Tielemans hebben de Monegasken alweer alles in huis om er een topseizoen van te maken." Youri Tielemans en Kylian Mbappé. © photo news.