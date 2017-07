Tielemans meteen goed voor splijtende assist in eerste officiële wedstrijd

Door: Mike De Beck

Youri Tielemans heeft er een geslaagde repetitie opzitten. De middenvelder luisterde zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van Monaco al meteen op met een splijtende assist. Op het halfuur stuurde Tielemans in de Franse Supercup tegen Paris Saint-Germain Djibril Sidibe het straatje in waarop die met een subtiele lobbal Alphonse Areola wist te verschalken. Toch liep de avond nog met een sisser af voor de Monegasken. (Lees hieronder verder)

Pre-assist voor Meunier, uitstekend debuut Dani Alves

In het andere kamp stond er namelijk ook een Rode Duivel, Thomas Meunier. Die zag hoe zijn concurrent voor de rechtsachter Dani Alves (die nu een rijtje hoger mocht spelen) een vrije trap heerlijk in doel krulde. De rechtsvoetige Braziliaan gaf daarmee meteen zijn visitekaartje af.



Maar ook Thomas Meunier roerde zich in de debatten. Met een doorsteekballetje zette hij op rechts Dani Alves vrij waarop die er Adrien Rabiot uitpikte en er met het hoofd 1-2 van maakte. Het bleef ook bij die stand waardoor Paris Saint-Germain al die eerste prijs van het seizoen binnen heeft. Voor PSG is het de vijfde opeenvolgende Trophée des Champions, de zevende in totaal. AS Monaco heeft vier edities van de Franse Supercup op zijn palmares staan.