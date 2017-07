De héérlijke pass van Youri Tielemans tegen Fenerbahçe

YP

Youri Tielemans begint zo stilaan zijn draai te vinden bij AS Monaco. Gisteren lag de voormalige speler van Anderlecht met een gewéldige pass aan de basis van het 1-1-gelijkspel van de Franse kampioen tegen Fenerbahçe. In de clip hierboven is te zien hoe Tielemans ineens Djibril Sidibé de diepte ziet in spurten. De rechtsachter werd met een milimeterpass bediend, waarna Lemar de rebound van Falcao tegen de netten kon knallen. Vintage Youri Tielemans, zeg maar.



Toch is hij nog niet helemáál tevreden over hoe het loopt. "Ik moet mijn werk doen in de ploeg en dat is soms heel moeilijk. De stijl lijkt echter op die van vorig jaar, in een 4-4-2. Het verschil met Anderlecht? Dat is vooral het ritme, de intensiteit. Monaco is een echte topclub", aldus de Rode Duivel na de oefenpot in L'Equipe.