Tielemans voelt zich goed in Monaco: "Het wordt moeilijk om beter te doen dan Scifo"

Door: redactie

10/07/17 - 12u40

video

Niet alleen de Belgische ploegen zijn al aan hun voorbereiding begonnen. Dat is ook het geval bij AS Monaco, de nieuwe club van Youri Tielemans. "Alles verloopt hier goed. We werken heel hard", doet de middenvelder voor het eerst zijn verhaal.



Ondertussen heeft Tielemans al enkele oefenwedstrijden achter de rug. "Ik was rustig aan de bal tijdens de oefenwedstrijden die goed zijn om ritme op te doen. Het doet deugd om terug op het veld te staan."



Met zijn transfer naar Monaco treedt Tielemans ook in de voetsporen van Enzo Scifo. "Hij was een goede speler met een sterke persoonlijkheid. Ik hoop om even goed of misschien wel beter te doen dan hem. Maar dat wordt heel moeilijk", aldus Tielemans.