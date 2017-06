Lukas Lerager: van nobody tot recordtransfer van Essevee

Pieter-Jan Calcoen

In één jaar tijd is zijn waarde net niet vernégenvoudigd. Vorige zomer haalde Zulte Waregem Lukas Lerager (23) voor 400.000 euro bij Viborg, nu verkoopt het de middenvelder voor 3,5 miljoen euro aan Bordeaux.

Zulte Waregem toonde één jaar geleden als enige club interesse. Zes maanden later kon hij al naar het buitenland

"Ik moest nooit interviews geven bij Viborg. Never. Goals maakte ik niet, assists gaf ik evenmin. Ik weet niet hoe dat komt."



't Is een quote van Lukas Lerager bij zijn eerste Belgische interview in september. In tegenstelling tot in Denemarken heeft hij zich op dat moment wel al in de kijker gespeeld in de Jupiler Pro League. Lerager valt op met zijn enorme loopvermogen - bij de medische testen bleek dat hij de grootste motor had -, maar ook met zijn goeie voeten en zijn neus voor goals. Francky Dury heeft zich dan al bij een vertrek neergelegd: "Die jongen is onhoudbaar."



Duurste zomertransfer

En zeggen dat enkel Zulte Waregem in juni concrete belangstelling toonde voor Lerager - zelfs in Denemarken moest niemand hem. Na zes maanden tevergeefs aandringen wist Essevee Viborg finaal over de streep te trekken met een bod van 400.000 euro. Hij werd zo de duurste aanwinst van de fusieclub deze zomer, maar in de wandelgangen viel te horen dat de middenvelder elke euro waard was. "Hij is top."



Dat bleek ook, in die mate zelfs dat Lerager - een populaire jongen bij de achterban wegens zijn bescheidenheid en tomeloze inzet - zich na amper zes maanden in de notitieboekjes van buitenlandse scouts gevoetbald had. OGC Nice toonde als eerste interesse, Bordeaux, Montpellier en Atalanta volgden. Toen we Deense collega's meldden dat Zulte Waregem boden van meer dan drie miljoen euro voor hun landgenoot geweigerd had, konden ze hun oren nauwelijks geloven. Hadden we het wel over die kleurloze speler die zij gekend hadden?



Deens A-international

Vandaag is dat ongeloof verdwenen. Lerager heeft play-off 1 gespeeld, de beker gewonnen en is inmiddels Deens A-international in een kern met sterren als Eriksen van Tottenham - sportief was zijn passage bij Essevee een succesverhaal. Maar minstens even belangrijk voor hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert: ook financieel was Lerager een voltreffer. Zulte Waregem heeft namelijk een principeakkoord met Bordeaux over een transfersom van 3,5 miljoen euro. De Deen wordt zo de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de club.



Niet slecht voor een jongen die één jaar geleden een absolute nobody was.