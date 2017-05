Door: redactie

Nantes heeft op de slotspeeldag in de Franse Ligue 1 met 3-0 verloren bij Lille. Guillaume Gillet speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, maar kon de hattrick van De Preville niet vermijden. Nantes beëindigt het seizoen op de zevende plaats met 51 punten. Bastia en Nancy degraderen.

Nill De Pauw kwam in de 75ste minuut het veld op bij Guingamp, dat met 1-0 onderuitging bij Metz. Isaac Mbenza speelde de hele wedstrijd voor Montpellier, dat met 2-0 verloor van Angers. Guingamp en Montpellier eindigen respectievelijk op de tiende en vijftiende plaats.



Bastia en Nancy zullen volgend seizoen niet meer aantreden in de hoogste Franse afdeling. Bastia (34 ptn) kreeg de rode lantaarn na een 1-0 nederlaag bij Marseille, dat zich verzekerde van de vijfde plaats en Europa League-deelname. Nancy (35) won met 3-1 tegen Saint-Etienne. Maar als 19de in de stand is ook voor deze club de degradatie een feit. Lorient (36), dat 1-1 gelijkspeelde tegen Bordeaux, speelt de play-offs om promotie/behoud tegen Troyes (3de uit Ligue 2). SM Caen (1-1 tegen Paris Saint-Germain) en Dijon (0-0 bij Toulouse) verzekerden zich van het behoud.