Monaco doorbreekt hegemonie van PSG en pakt achtste titel uit de clubgeschiedenis

AS Monaco heeft zich vanavond voor de achtste keer in de clubgeschiedenis tot Frans landskampioen gekroond dankzij een 2-0 overwinning tegen Saint-Etienne in een inhaalwedstrijd van de 31e speeldag van de Franse Ligue 1. 18-jarig goudklompje Kylian Mbappé zette de Monegasken op de goede weg met het openingsdoelpunt.

Mbappé, alweer hij, brak de ban voor Monaco © photo news. Ook Prince Albert II van Monaco viert mee © afp.

In het eigen Stade Louis II had Monaco genoeg aan een gelijkspel om Paris Saint-Germain van de troon te stoten als Frans landskampioen. Maar van speculeren op een gelijkspel was geen sprake bij de jonge Monegasken. Na negentien minuten werd wonderkind Kylian Mbappé alleen voor de keeper afgezonderd en de pijlsnelle aanvaller tekende voor zijn vijftiende competitiedoelpunt van het seizoen. Monaco had ook daarna het betere van het spel en zag dat beloond met de kers op de taart van Valère Germain in de toegevoegde tijd (90.+3).



Aanvallend impressionant

Monaco heeft nu met nog maar een speeldag te gaan een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger PSG en kan dus onmogelijk nog bijgebeend worden. Met maar liefst 104 gescoorde doelpunten was het vooral op aanvallend gebied dat de Monegasken indruk maakten dit seizoen.



Voor de club uit het Vorstendom Monaco is het de achtste Franse landstitel uit de clubgeschiedenis. De laatste titel dateerde al van 2000. Met de titel maakt Monaco een einde aan de reeks van Paris Saint-Germain, dat de voorbije vier seizoenen de titel mocht vieren.