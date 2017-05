Jean-Louis Gasset stopt aan eind van het seizoen als trainer van Montpellier

Door: redactie

12/05/17

Montpellier moet op zoek naar een nieuwe coach. Jean-Louis Gasset liet op een persconferentie verstaan dat hij het binnen enkele weken voor bekeken houdt.

Gasset (63) nam in januari de rol van Frédéric Hantz over als trainer van Montpellier. Met nog twee speeldagen te gaan staat de club uit de Zuid-Franse Hérault ondertussen op een vijftiende plaats, niet zo ver boven de degradatiezone. Gasset geeft de fakkel na het seizoen alweer door. "Ik heb de spelers op de hoogte gebracht: mijn missie hier stopt binnen twee wedstrijden. Ik heb het met heel mijn hart gedaan, al heb ik ook fouten gemaakt. Iedereen hier ziet af dit seizoen", aldus Gasset.



Voor Gasset bij Montpellier aan de slag ging, was hij al assistent bij PSG, Espanyol, Bordeaux en de Franse nationale ploeg. Montpellier ontvangt zondag nummer vier Lyon.