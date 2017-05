Guillaume Gillet: "Paars-wit, da's voor het leven"

Valerie Hardie

12/05/17 - 09u31

© photo news.

Pech dat Anderlecht geen beroep meer kan doen op Guillaume Gillet zondag in Brugge. Als één speler weet hoe hij Club over de knie kan leggen, dan is het wel de 33-jarige middenvelder, die nu ruim een jaar het mooie weer maakt bij Nantes. In zeven jaar Brusselse loondienst moest hij slechts vier keer het hoofd buigen voor blauw-zwart. "Begin aan de match met de ingesteldheid om te wínnen, om kampioen te spelen - dat maakt je sterker."

In Bastia (waar hij in 2014-2015 uitgeleend werd door Anderlecht) leefde Guillaume Gillet helemáál als een God in Frankrijk, maar in Nantes staat het leven hem ook wel aan. Hij woont er met zijn vrouw Marie, zoon Romeo (5) en dochter Vittoria (2) in een fraaie stadswoning aan de rand van het centrum. Trainen doet hij op een kwartiertje rijden, in het groen. Gillet is graag gezien in Nantes. Hij maakt altijd zijn gele truitje nat en stond al elke match aan de aftrap. Het is geen toeval dat trainer Sergio Conceiçao hem de kapiteinsband gaf. De liefde is wederzijds: "Na vijf maanden kan ik al zeggen dat Conceiçao de beste trainer is die ik ooit heb gehad. Hij heeft me in die korte periode werkelijk omvergeblazen, hij heeft mijn idee over het voetbal helemaal veranderd."

Wat maakt hem dan zo bijzonder? "Zijn karakter. Conceiçao is als trainer zoals hij als speler was: tweeduizend procent passie. Een perfectionist, die altijd méér wil en dat brengt hij ook op zijn spelers over. Hij deed ons weer in onszelf geloven toen hij in december overnam, wat niet makkelijk is als je negentiende staat in het klassement. Dan moet je de juiste woorden vinden om de spelers toch weer op te peppen. Die kracht hád hij. En hij is zó veeleisend. Ik herinner me zijn eerste week. Het terrein ginder heeft geen verlichting. En toch bleef hij maar trainen en corrigeren, tot het zó donker was dat je haast niks meer zag. Met zo'n trainer kan je naar de oorlog."

Zie je een toptrainer in Conceiçao? "Jawel. Frankrijk is niet meer dan een etappe. Na een paar maanden wordt hem al het hof gemaakt door Leicester en hij is ook al genoemd bij Italiaanse clubs zoals Lazio. Na de wonderen die hij bij Nantes verrichtte (onder Conceiçao klom Nantes naar de achtste plek in de Ligue 1, red.) doet zijn naam internationaal de ronde. Hij heeft gelukkig bij Nantes bijgetekend. Moest je het klassement opmaken sinds december, dan stond Nantes nu vierde." © photo news.

Je bent 33 intussen. Ga je hier je carrière afsluiten? "Moeilijk te zeggen. Als ik kijk naar de carrière van Timmy Simons, dat is voor mij hét voorbeeld: altijd op het terrein, nooit geblesseerd. Als ik het geluk heb om hem te kunnen evenaren, dan teken ik daarvoor. Want voetbal neemt zo'n belangrijk deel van m'n leven in - ik hoop zo lang mogelijk te kunnen spelen."