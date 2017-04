Wie volgt Jankovic op bij Standard? Conceição alvast niét

© Twitter FC Nantes.

De naam van Sergio Conceição, een 'fan favorite' op Sclessin, mag Standard van zijn lijstje kandidaat-coaches schrappen. De Portugese ex-speler van de Rouches verlengde zopas zijn contract bij het Franse FC Nantes tot 2020.

Conceição is sinds december aan de slag bij Nantes, waar hij René Girard opvolgde. Sinds zijn komst is de club van de voorlaatste plaats opgeklommen tot de achtste plek in de Ligue 1. Als beloning werd het contract van de Portugees vandaag verlengd tot 2020.



"Het was geen moeilijke beslissing voor mij", vertelde Conceiçao op de clubsite. "Ik ben er zeker van dat we hier mooi dingen kunnen realiseren. Ik ben erg gelukkig met mijn contractverlenging en wil de fans die ons steunen danken."



Conceiçao speelde van 2004 tot 2007 bij Standard. De Gouden Schoen uit 2005 werd nadien in Luik assistent van Dominique D'Onofrio. In 2011 keerde de oud-international terug naar zijn thuisland, waar hij Olhanense, Braga en Academica de Coimbra trainde. In 2015 maakte Conceiçao de overstap naar Guimaraes, maar daar vertrok hij vorig seizoen.