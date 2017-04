AS Monaco opnieuw leider in Ligue 1 na zege in Lyon

Door: redactie

AS Monaco heeft vanavond de koppositie heroverd in de Ligue 1. De ploeg van de Portugese coach Leonardo Jardim won de lastige uitwedstrijd bij Olympique Lyon met 1-2. De bezoekers stonden bij rust op een comfortabele 0-2 voorsprong. Eerst was Radamel Falcao trefzeker voor de halve finalist van de Champions League. Vlak voor rust verdubbelde Kylian Mbappé de voorsprong. Na rust deed Lucas Tousart iets terug voor de thuisploeg. Een tweede doelpunt bleef uit voor Lyon.



Monaco komt door de zege op 80 punten, net als PSG dat een dag eerder Montpellier had verslagen. De Monegasken hebben echter een wedstrijd minder gespeeld.