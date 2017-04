Guillame Gillet en Nil de Pauw aan het feest in Frankrijk

Door: redactie

FC Nantes is zaterdag op de 34e speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-2 gaan winnen op het veld van SM Caen. Guillaume Gillet speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Bammou (27. en 35.) verzekerde Nantes met twee doelpunten binnen de tien minuten nog voor rust van de overwinning. Nantes telt 45 punten en staat zo achtste in Ligue 1.