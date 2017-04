PSG met Thomas Meunier wint ruim van Guingamp en blijft in het zog van leider Monaco

Bewerkt door: Marie Rutsaert

Paris Saint-Germain heeft op de 32e speeldag in de Franse Ligue 1 een ruime thuiszege behaald. De Parijzenaars versloegen Guingamp met 4-0.

Di Maria (56.) brak kort na de rust de ban voor PSG. Nadien diepten topscorer Cavani (60. en 70.), al goed voor 29 competitietreffers, en Matuidi (90.+2) de kloof verder uit. Bij de thuisploeg stond Thomas Meunier de hele wedstrijd op veld, terwijl Nill De Pauw bij Guingamp in minuut 67 inviel.



PSG (71 punten) blijft dankzij de zege tweede in de stand op drie punten van leider Monaco. Nice is derde met 70 punten, maar telt een match meer. Guingamp (41 punten) is tiende.