9/04/17 - 19u38 Bron: Belga

Nantes heeft op de 32ste speeldag in de Ligue 1 de punten gedeeld met Saint-Etienne. Het werd 1-1. Guillaume Gillet speelde de hele match voor Nantes.

Nakoulma bracht Nantes in de eerste helft op voorsprong, maar Corgnet sleepte diep in de tweede helft nog een punt uit de brand voor Saint-Etienne.



In de stand staat Saint-Etienne zevende met 45 punten, een plaats hoger dan Nantes (42 punten).