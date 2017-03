Mbappé (18): de nieuwste Franse sensatie

Frank Dekeyser

15/03/17 - 08u00

Kylian Mbappé (18) is jong, snel en doelgericht. Wenger vindt zelfs dat de Monaco-aanvaller de nieuwe Thierry Henry kan worden. Maak kennis met de nieuwe ster van het Franse voetbal.

De bal laten botsen en dan staalhard voorbij doelman Caballero schieten. Het was drie weken geleden in het Etihad Stadium een aangename kennismaking met Kylian Mbappé. Niet alleen door zijn speelstijl - een snelle lefgozer met een neus voor goals - ook door zijn natuurlijke cool. Nauwelijks onder de indruk van de omstandigheden. Tegen Manchester City scoorde hij zijn eerste Champions League-doelpunt, met zijn 18 jaar en twee maanden de tweede jongste Fransman ooit. Enkel Karim Benzema scoorde op jongere leeftijd in de Champions League (17 jaar en 11 maanden). Mbappé is de nieuwe 'chouchou' van het Franse publiek. Opgegroeid in Parijs, vader jeugdtrainer bij een lokale club, moeder ex-handbalster.



Op zijn twaalfde klopten Chelsea en Real Madrid al aan de deur. Dat Mbappé destijds die grote ploegen weigerde had een goede reden. De aanvaller wil geen stappen overslaan. Eerst slagen in Frankrijk, dan de wereld veroveren. Babysteps. Bij Monaco staat hij bekend als het kleine broertje. Jong, guitig. "Hij doet iedereen lachen", klinkt het bij zijn ploegmaats. Bezeten door het voetbal ook. "Als ik vrij ben, kijk ik naar de wedstrijden in de Premier League op TV. Soms val ik al eens in slaap tussen twee matchen, maar ik word altijd op tijd wakker als de volgende begint", vertelde hij aan L'Équipe.