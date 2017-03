Dimitri Payet pakt uit met een sublieme lob

Lander Verhoeven

6/03/17 - 10u37

© afp.

video Dimitri Payet zit ondertussen al even bij Marseille en lijkt na alle transferellende bij West Ham United eindelijk zijn goede vorm weer gevonden te hebben. De fransman scoorde gisteren een mooie lob in de wedstrijd tegen Lorient.

Na een corner richting de eerste paal tikte hij de bal over hem, om hem daarna te laten botsen en in een draaibeweging over de doelman te lobben. Die sprong nog richting de bal, maar kwam enkele centimeters te kort om hem te stoppen. Het is nog maar zijn tweede goal na zijn terugkeer naar Olympique Marseille in de winter. Met deze 1-4 overwinning komt de ploeg de top zes binnen in de Ligue 1.