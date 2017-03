Goal De Pauw brengt Guingamp in kwartfinales Coupe de France, ook PSG en Meunier door

Door: redactie

1/03/17 - 21u02 Bron: Belga

Nill De Pauw juicht na zijn goal. © afp.

PSG en Guingamp hebben zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van Frankrijk.

PSG gunde heel wat spelers rust en geraakte pas in de slotfase voorbij tweedeklasser Niort. Invaller Javier Pastore brak in de 79e minuut de ban voor PSG, helemaal aan het einde van de wedstrijd deed Edinson Cavani er nog een tweede goal bij. Rode Duivel Thomas Meunier maakte de partij vol.



En Avant de Guingamp had aan twee doelpunten in de tweede helft genoeg om zich voorbij derdeklasser Quevilly te hijsen. Alexandre Mendy scoorde op het uur de 0-1 voor de bezoekers. Met een rake knal verdubbelde Nill De Pauw, die de hele wedstrijd speelde, de score. In de blessuretijd lukte Pierre Vignaud de eerredder voor Quevilly. Ook Lucas Deaux stond aan de aftrap bij Guingamp, de ex-middenvelder van AA Gent werd meteen na de 0-2 vervangen.



Derdeklasser Avranches heeft zich ten koste van tweedeklasser Straatsburg geplaatst voor de kwartfinales. Dylan Louiserre bracht Avranches in het begin van de tweede helft op voorsprong. Iets voorbij het uur werd Baptiste Guillaume tussen de lijnen gebracht bij Straatsburg. De huurling van Rijsel kreeg tien minuten voor tijd een opgelegde kans, maar raakte niet voorbij doelman Beuve. De laagvlieger uit de Franse derde klasse was goed op weg naar de kwartfinales, maar slikte in de blessuretijd de gelijkmaker van Vincent Gragnic. Ook na verlengingen bleef het 1-1, waardoor strafschoppen soelaas moesten brengen. In een spannende penaltyreeks, waarin Guillaume de zesde strafschop scoorde, trok Avranches aan het langste eind (6-5).