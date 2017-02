PSG vernedert Marseille in het Stade Vélodrome met 1-5, Meunier geeft weer assist

Lander Verhoeven

26/02/17 - 23u33 Bron: Belga

© afp.

Marquinhos kopte de bezoekers al na vijf minuten op voorsprong, Edinson Cavani verdubbelde de voorsprong met een knappe lob over doelman Pelé. Na de pauze scoorde Lucas Moura en Julian Draxler, die op aangeven van de opgerukte Thomas Meunier de 0-4 maar had binnen te duwen. Rod Fanni scoorde twintig minuten voor tijd de eerredder voor Marseille, Blaise Matuidi legde twee minuten later de 1-5 eindstand vast. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij PSG en werd verkozen tot man van de match. De Parijzenaars bezetten de tweede plaats op drie punten van AS Monaco. Marseille blijft zevende.