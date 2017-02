Invaller Nill De Pauw kan met Guingamp leider Monaco niets in de weg leggen

Door: redactie

25/02/17 - 19u34 Bron: Belga

© afp.

Monaco heeft op de 27e speeldag in de Franse Ligue 1 Guingamp verslagen met 1-2. Danzkij de zege zetten de Monegasken eerste achtervolger Nice opnieuw op drie punten.

Glik (24.) bracht Monaco halfweg de eerste helft op voorsprong, en zeker toen Fabinho (86.) de score in het slot op penalty verdubbelde leek de partij gespeeld. De aansluitingstreffer van Didot (90.) zorgde toch nog voor enkele hachelijke minuten, maar uiteindelijk kwam Monaco er zonder kleerscheuren vanaf. Bij Guingamp viel Nill De Pauw in het slot in.



In de stand zet Monaco (62 punten) Nice opnieuw op drie punten. Paris Saint-Germain (56 punten) is derde, maar speelt zondag nog in Marseille. Guingamp, negende met 34 punten, behoudt zijn stek in de middenmoot.