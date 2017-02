Balotelli laat weer eens van zich horen en krijgt andermaal rode kaart bij Nice

Manu Henry

19/02/17 - 08u50

Mario Balotelli kreeg gisteren een rode kaart op het veld van Lorient © photo news.

video Mario Balotelli had er gisteren weer een bewogen avond opzitten in de Franse Ligue 1. De flamboyante Italiaan zag zijn team Nice een nipte zege behalen op bezoek bij hekkensluiter Lorient (0-1), maar werd halfweg het tweede bedrijf al voor een derde keer dit seizoen uitgesloten met een rode kaart. Een gefrustreerde Balotelli claimde een overtreding op hem, maar kreeg die niet. Het 'enfant terrible' riep vervolgens iets naar ref en die laatste trok daarop zonder pardon het rood karton tevoorschijn.

Wat Balotelli juist geroepen zou hebben richting de scheidsrechter, is vooralsnog onduidelijk. 'Super Mario' kreeg de rode kaart in minuut 68, op het moment dat zijn team op een krappe 0-1 voorsprong stond op het veld van Lorient. Gelukkig voor de Italiaanse aanvaller zelf trok zijn team de zege na 90 minuten over de streep. Wat wel vast staat, is dat Balotelli meer dan waarschijnlijk een schorsing boven het hoofd hangt. Kijkt u mee naar de beelden van het incident in onderstaande video.