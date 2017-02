De raad die Marc Wilmots gaf aan Thomas Meunier

Door: redactie

17/02/17 - 12u53 Bron: Le Parisien

Thomas Meunier hield zich afgelopen dinsdag méér dan staande tegen Neymar en FC Barcelona en ook in de Franse pers raken ze maar niet uitgepraat over de rechtsachter van PSG en de Rode Duivels. Zo laat 'Le Parisien' voormalig bondscoach Marc Wilmots aan het woord en die heeft het over welke raad hij zijn gewezen poulain heeft meegegeven.

Ik heb hem moeten intomen. Soms vertrok hij als rechtsachter om tegen het eind van de aanval op de positie van linksvoor te staan Wilmots over Meunier © ap.

Misschien voor de volledigheid nog even duiden: Meunier legde Neymar, de beste op het veld toch bij de Catalanen, vakkundig aan banden om hem bij de 4-0 ook nog eens te passeren alsof hij er niet stond en de assist af te leveren voor Cavani. Frankrijk raakt almaar meer in de ban en dat snapt Wilmots wel. "Hij was heel gemakkelijk om mee samen te werken in de groep", zo stelt de gewezen bondscoach. "Hij spreekt zowel Frans als Nederlands en hij zegt alles zoals hij het denkt - geen blad voor de mond."



Ook op social media laat de ex-rechtsachter van Club Brugge zich niet onbetuigd en net daar had Wilmots een klein puntje van kritiek (als we het al zo mogen noemen). "Ik heb hem gezegd die even te laten voor wat ze waren - een raad die ik al mijn spelers gaf trouwens."



Eindigen deed Wilmots, met de rush van Meunier bij de 4-0 in het achterhoofd, nog met een anecdote: "Ik heb hem moeten intomen. Soms vertrok hij als rechtsachter om tegen het eind van de aanval op de positie van linksvoor te staan", zo besloot de voorganger van Roberto Martínez.