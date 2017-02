Meunier ziet Cavani met twee heerlijke volleys uitpakken

© afp.

video Met twee geweldige volleys heeft Edinson Cavani PSG een makkelijke avond bezorgd in Bordeaux. De Parijzenaars klimmen zo op kop van de Ligue 1 naast Monaco, dat morgen thuis tegen middenmoter Metz speelt. Meunier mocht van Unai Emery opnieuw de hele wedstrijd op de rechtsachter spelen.

De verplaatsing naar subtopper Bordeaux, het nummer zeven, kondigde zich als niet makkelijk aan voor PSG maar daar beslisten de Zuid-Amerikaanse vedetten van de hoofdstelijke club anders over. Na amper zes minuten opende Cavani heerlijk, toen hij een weggekopte bal spectaculair in de volley overnam. Een geweldige goal, ook al zag thuisdoelman Carrasso er niet al te best uit. Even voor de pauze scoorde de Argentijn Di Maria op assist van Verratti, meteen na de rust besliste Cavani de debatten. Nu was het Di Maria met een gemeten voorzet vanop links en weer nam Cavani in één tijd over. Met een een gekruiste volley trof de Uruguayaan weer knap raak. Hij zit aan 25 goals in de Ligue 1 en is daarmee topschutter. Waarna de sterren mochten gaan rusten en de wissels de luxe van Emery etaleerden: Draxler kwam in de plaats van Di Maria, Cavani ruimde plaats voor Ben Arfa.