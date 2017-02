Payet pakt bij eerste basisplaats voor Marseille meteen uit met vrijschopgoal

Door: redactie

8/02/17 - 23u54

video Olympique Marseille heeft vanavond op de midweekspeeldag in de Ligue 1 de punten thuisgehouden tegen Guingamp, waar Nill De Pauw de hele wedstrijd op de bank bleef. Marseille won in het Stade Vélodrome met 2-0 dankzij goals van Bafétimbo Gomis en...Dimitri Payet. De verloren zoon scoorde in de tweede helft met zijn handelsmerk: een vrije trap.

© ap. © ap. © photo news. De bezoekers misten in het begin van de wedstrijd enkele opgelegde kansen en dat brak hen in de 26e minuut zuur op. Wonderkind Maxime Lopez schilderde de bal op de knikker van Gomis en de bonkige spits buffelde zijn veertiende competitiegoal van het seizoen aan de tweede paal tegen het net.



Na die treffer kon Marseille de kat uit de boom kijken en profiteren van de ruimtes die de bezoekers lieten vallen. 'L'OM' sprong daar echter iets te slordig mee om en pas een kwartier voor tijd kon de thuisploeg de score uitdiepen. Het was Dimitri Payet - die deze winter de veelbesproken overstap maakte van West Ham - die met met een vrije trap voor de 2-0 zorgde, al had de winger wel wat geluk het leer afweek op de muur. Daarna werd niet meer gescoord.



Na de overwinning van vanavond is Marseille zesde in de stand. De ex-ploeg van Michy Batshayi volgt wel al op 19 punten van leider Monaco. Lees ook West Ham woedend op Payet die voor 29 miljoen naar Marseille verkast: "Hij toonde geen respect"

"Payet scores free kick which took a huge deflection in a Behind Closed Doors match." pic.twitter.com/BKH7CiDl4H — Pork/Biccie (@whufcharry19) 8 februari 2017