Djibril Cissé stopt officieel met voetballen en focust zich op leven als DJ en stijlgoeroe

Lander Verhoeven

7/02/17 - 15u01

Djibril Cissé © photo news.

video De 35-jarige Djibril Cissé zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De gewezen Franse international zat al sinds 19 oktober 2015 zonder club maar trainde nog mee met Auxerre. Nu stopt hij echt met voetballen. Hij wil zijn leven omgooien en gaan voor een muziekcarrière als dj en verder leven als stijlicoon. De Fransman blijft nog wel verbonden met voetbal doordat hij consultant bij Yahoo Sport wordt.

De flamboyante voetballer Cissé moest zijn carrière stopzetten door een operatie aan zijn heup. Daarna ging de spits nog even trainen bij Auxerre in Frankrijk om de kaap van 100 doelpunten in de Ligue 1 te bereiken. Ondanks zijn poging is het niet gelukt en blijft hij steken op 96 doelpunten. "Ik hield er van om voetballer te zijn. Tot nu toe was het spelletje mijn hele leven. Ik zou graag mijn carrière verder zetten, maar jammer genoeg moet ik mijn loopbaan onderbreken en toegeven dat voetballen vanaf vandaag, tot een einde is gekomen", zegt Cissé op de site van Yahoo.



Nu draait hij de pagina van voetbal om: "Ik ga me met even veel passie richten op muziek, mode en Yahoo Sport. Zo wil ik een dj-carrière starten en een kledingmerk creëren." Op Yahoo Sport kondigen ze zijn entree aan in stijl met onderstaand filmpje.