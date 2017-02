Rivaliteit kent geen grenzen: Fans Saint-Etienne jagen nieuwe wintertransfer al na 1 week weg wegens verleden bij Lyon

Lander Verhoeven

Anthony Mounier kwam deze winter op huurbasis naar de Franse club Saint-Etienne. Maar na amper één week is hij daar alweer weg. De speler is weggepest door de fans omdat hij tussen 2007 en 2009 nog voor rivaal Olympique Lyon uitkwam.

Anthony Mounier had nog geen minuut voor zijn nieuwe club in Frankrijk gespeeld of het zat er al tegen. De van Bologna gehuurde speler zorgde voor veel controverse bij de harde kern van de fans. Dit komt omdat Mounier twee seizoen voor regiorivaal Olympique Lyon heeft gespeeld. In die periode heeft hij de fans van Saint-Etienne ook liggen jennen en dat waren ze duidelijk niet vergeten. Vanaf het begin maakte de harde kern hem al duidelijk dat hij niet welkom was via spandoeken op training met het opschrift: "Mounier, onze kleuren zullen nooit die van jou zijn."



Voor niemand gezond

Het bestuur van Saint-Etienne kon niet onder de druk uit en koos de kant van de supporters, zo zei coach Christophe Galtier op hun site: "Deze situatie omtrent Anthony is voor niemand die betrokken is aangenaam. Daarom was het de juiste beslissing om het contract te ontbinden. Soms moeten we niet beschaamd zijn om een stap terug te durven nemen."



De speler zelf zegt dat zijn uitspattingen vroeger een jeugdzonde waren. Ondertussen bood Atalanta de aanvallende middenvelder een uitweg en zit hij sinds de laatste transferdag op huurbasis bij hen.