Zelfs grootverdiener bij PSG onder de indruk van techniek Meunier: "Je bent echt gek"

Door: redactie

25/01/17 - 12u50

video Omdat zijn concurrent Serge Aurier met Ivoorkust op de Africa Cup vertoefde, kreeg Thomas Meunier de afgelopen weken heel wat speeltijd bij Paris Saint-Germain. En in de competitiewedstrijd tegen Nantes liet Meunier zich ook opmerken met een technisch hoogstandje. Zelfs de Braziliaanse grootverdiener Thiago Silva was onder de indruk.

Tijdens de competitewedstrijd tegen het Nantes van Guillaume Gillet belandde Meunier in een lastige situatie. De rechtsachter werd onder druk gezet in de buurt van de achterlijn, maar met een fraai technisch hoogstandje wist Meunier te ontsnappen. En ploegmaat Thiago Silva was duidelijk onder de indruk, want na de partij - die PSG met 0-2 won - sprak de grootverdiener Meunier nog even aan. "Je bent echt gek", wond de Braziliaanse verdediger er geen doekjes om.



Finale Ligabeker



Gisteravond maakte Meunier wel een minder goede beurt in de halve finale van de Franse Ligabeker tegen Bordeaux. Na 19 minuten opende Di Maria de score met een fantastische vrijschop (zie video onder), maar dertien minuten later hingen de bordjes opnieuw gelijk. Diego Rolan ontsnapte aan de aandacht van Meunier en de Uruguayaan kon voor de neus van Trapp de 1-1 in doel duwen.



De Parijzenaars panikeerden echter niet en in de tweede helft troffen de mannen van Unai Emery nog drie keer raak. Op het uur scoorde Cavani de 1-2 en veertien minuten later leek de Uruguayaanse spits de wedstrijd te beslissen (1-3). Voor wie dan nog twijfelde, maakte Di Maria er in minuut 81 ook nog 1-4 van.



Vanavond spelen Monaco en Nancy de andere halve finale.